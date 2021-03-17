Собчак опровергла предположения о встрече со скопинским маньяком

Телеведущая заверила, что не ходила ни с каким маньяком в ресторан.

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала слухи о ее встрече со скопинским маньяком Виктором Моховым. Данными она поделилась в своем Telegram-канале.

Она отметила, что никогда ни с каким маньяком не ходила в ресторан. Собчак объяснила, что на фотографии, которую все обсуждают, она сидит за столом со следователем.

Напоминаем, что жители Рязанской области уверяли, что видели Мохова и съемочную группу. Они предположили, что о маньяке снимают сюжет. Позже появился снимок, на котором Собчак запечатлена с мужчиной, похожим на преступника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «скопинский маньяк», изнасиловавший двух девушек, отсидел 17 лет и вышел на свободу. Напомним, что инцидент произошел в 2000 году: девушки 14 и 17 лет, похищенные Моховым, провели у него в рабстве 3,5 года.