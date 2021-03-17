Эксперты назвали главные ошибки россиян при продаже квартир

Эксперты назвали главные ошибки россиян при продаже квартир
Продажа квартиры - крайне энергозатратный процесс для человека, лишь поверхностно знакомого со всеми тонкостями работы с недвижимостью. Фото: pixabay

Эксперты «Агенства инвестиций в недвижимость Москвы» перечислили главные ошибки владельцев квартир, пытающихся выставить их на продажу самостоятельно.

Специалисты отмечают, что, в первую очередь, отказываться от услуг риелтора ради экономии не стоит, поскольку эффективность работы профессионала стоит оплаты. Кроме того, граждане, продающие недвижимость самостоятельно, зачастую неправильно заявляют стоимость квартиры, устанавливая цену либо ниже, либо выше рынка, что также существенно замедляет процесс продажи.

Не стоит недооценивать и эффект качественных фотографий жилплощади и хорошего, понятного описания, подчеркивают эксперты. Помимо прочего, объявление о продаже необходимо размещать на как можно большем количестве соответствующих ресурсов. Нередко сделка срывается из-за недостаточной компетентности продавца, который не знает, как заинтересовать потенциального клиента.

Вместе с тем граждане часто не знают, каким должен быть полный пакет документов для продажи жилья или, к примеру, запрещают снимать квартиры при осмотре из-за наличия в комнатах личных вещей — а это затрудняет покупателям возможность запомнить объект.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в условиях пандемии у россиян почти вдвое снизился интерес к покупке недвижимости в Испании.

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