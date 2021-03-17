Россияне потеряли интерес к недвижимости в Испании из-за пандемии

Чаще всего россияне покупают в Испании апартаменты стоимостью до 300 тысяч евро в регионе Коста-Бланка. Фото: Pixabay

Чаще всего россияне покупают в Испании апартаменты стоимостью до 300 тысяч евро в регионе Коста-Бланка. Фото: Pixabay

По итогам 2020 года россияне заключили в Испании на 41% меньше сделок по приобретению недвижимости, чем годом ранее.

Соответствующие данные опубликовал брокер международной недвижимости Tranio. Аналитик отмечают, что уровень сделок россиян с испанским жильем достиг показателей 2010 года — всего за 2020-й их было чуть больше тысячи. При этом, как пишут эксперты, присутствие российский покупателей на испанском рынке недвижимости стабильно снижается с 2014 года.

Лидерами среди иностранных владельцев жилья в Испании сейчас являются британцы, которые за прошлый год купили более 6 тысяч объектов. В тройку также вошли французы и немцы. Россия располагается лишь на 11-м месте — в 2020 на граждан РФ пришлось лишь 2,5% сделок с иностранцами.

Как считают специалисты, потенциальные покупатели опасаются пандемии и откладывают сделки, несмотря на возможность дистанционного приобретения недвижимости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Испании в ближайшее время могут внедрить ковид-паспорта.