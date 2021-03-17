В России хотят ввести новую льготную категорию

Льготниками могут стать ликвидаторы пандемии коронавируса.

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести новую льготную категорию – «ликвидаторы пандемии коронавируса». С таким предложением он обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину, попросив предоставить гражданам ряд преференций. Об этом пишет РИА Новости.

В льготную категорию могут попасть врачи, ученые, волонтеры, сотрудники специальных служб, которые принимали активное участие в борьбе с пандемией.

Петров предложил предоставлять таким людям дополнительные дни отпуска, санаторно-курортное лечение и прочие соцгарантии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Госдуме предложили ввести льготы для пенсионеров на билеты поездов дальнего следования.