В России хотят ввести новую льготную категорию

В России хотят ввести новую льготную категорию
Льготниками, например, могут стать врачи. Фото: Pixabay

Льготниками могут стать ликвидаторы пандемии коронавируса.

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести новую льготную категорию – «ликвидаторы пандемии коронавируса». С таким предложением он обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину, попросив предоставить гражданам ряд преференций. Об этом пишет РИА Новости.

В льготную категорию могут попасть врачи, ученые, волонтеры, сотрудники специальных служб, которые принимали активное участие в борьбе с пандемией.

Петров предложил предоставлять таким людям дополнительные дни отпуска, санаторно-курортное лечение и прочие соцгарантии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Госдуме предложили ввести льготы для пенсионеров на билеты поездов дальнего следования.

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