Барановская рассказала о своей личной жизни после расставания с футболистом Аршавиным

Телеведущая заверила, что поделится новостью о своем замужестве, но пока говорить не о чем.

Ведущая Юлия Барановская прокомментировала многочисленные вопросы о своей личной жизни. Поклонники подозревают, что у нее мог появиться мужчина, а другие предполагают, что Барановская сошлась с бывший супругом – Андреем Аршавиным.

Телеведущая отметила, что расскажет о появлении мужчины в своей жизни, но только если встретит достойного человека. Она хочет быть уверена в человеке, чтобы потом не пришлось объясняться, почему случилось расставание.

«Судя по комментариям, как женщину меня со счетов не списали»,

— приводит слова Барановской портал «7Дней».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Барановская призналась, что боялась спиться после развода с Аршавиным. Телеведущая смогла отпустить футболиста, когда узнала о его очередной женитьбе.