Полиция разыскивает водителя, который сбил 11-летнюю девочку на набережной Фонтанки

Ребенок сильно не пострадал и уже находится дома, с родителями.

В Санкт-Петербурге полицейские разыскивают водителя, который сбил девочку в Адмиралтейском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Северной столице и Ленинградской области.

Все случилось 17 марта на набережной реки Фонтанки. 11-летняя девочка переходила дорогу, нарушая правила дорожного движения – на «красный» сигнал. Ее с ног сбила иномарка. Водитель доставил ребенка в больницу, после чего скрылся, так и не сообщив о случившемся в ГИБДД. Известно, что девочка не получила серьезный вред здоровью и сейчас находится дома.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия, а также разыскивают водителя, чтобы привлечь его к ответственности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что задержан петербуржец, оставивший таксиста без денег и телефонов.