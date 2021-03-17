Еврокомиссар Бретон считает, что нужно наладить производство вакцины «Спутник V» в ЕС

Он назвал российский препарат хорошим и ждет решение ЕМА.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал, что думает о российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Он назвал препарат хорошим и считает, что нужно наладить его производство в странах Евросоюза. Об этом сегодня, 17 марта, пишет РИА Новости.

Бретон знает, что Европейское агентство по лекарственным средствам сейчас рассматривает заявку России. Еврокомиссар ждет, каково будет решение и добавляет, что препарат создали хорошие ученые и нет поводом не доверять результатам их работы.

«Сейчас производственные линии загружены производством вакцин, которые уже были одобрены регулятором. Но я думаю, что мы можем помочь России в производстве»,

— сказал Бретон.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге временно закрыли четыре пункта вакцинации от коронавируса.