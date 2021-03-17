В России разработают международный сертификат вакцинации от коронавируса

Документ будет на русском и английском языках.

В России приступили к разработке проекта сертификата вакцинации для привитых российскими препарата от коронавируса. Документ будут выдавать на русском и английском языках. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты разрабатывают вопрос о выдаче сертификатов, а также над их признанием на международном уровне. Ожидается, что благодаря документу россияне смогут выезжать за границу без каких-либо проблем.

Напоминаем, что в России зарегистрировали две вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Первая смогла доказать свою эффективность и безопасность и сейчас ожидает одобрения на территории стран Евросоюза.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Еврокомиссар Бретон считает, что нужно наладить производство вакцины «Спутник V» в ЕС.