Гуманитарный университет профсоюзов все-таки заплатит 3 млн. рублей за то, что снес деревянную дачу в «Озерках»

Сегодня Третий кассационный суд общей юрисдикции не удовлетворения жалобу Петербургского гуманитарного университета профсоюзов на решение Фрунзенского районного суда. Об этом сообщает Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
22 июня 2020 года суд обязал СПб ГУП в течение двух лет отреставрировать объект культурного наследия регионального значения «Дача при саде «Озерки», а также выплачивать судебную неустойку — 50 тыс. рублей ежемесячно, если решение суда не будет исполнено в срок.
В 2016 году Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры зафиксировал демонтаж деревянной части здания и направил в несколько организаций заявления о преступлении.
После этого Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» пытался оспорить распоряжение КГИОП, доказывая то, что дача в «Озерках» не объект культурного наследия.
Однако Петербургского городской суд отказал исковым требованиям.
Тогда СПб ГУП заказал проведение государственной историко-культурной экспертизы, чтобы исключения памятника деревянной архитектуры из реестра.
Но Министерство культуры Российской Федерации в 2019 году признало эту экспертизу несоответствующей требованиям законодательства.
Постановлением Куйбышевского районного суда Петербурга СПб ГУП назначен штраф в размере 3 млн. рублей.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что историческое здание Петербурга превратят в музей ислама.