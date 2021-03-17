Гуманитарный университет профсоюзов все-таки заплатит 3 млн. рублей за то, что снес деревянную дачу в «Озерках»

Дача в "Озерках".Фото: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Дача в "Озерках".Фото: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Сегодня Третий кассационный суд общей юрисдикции не удовлетворения жалобу Петербургского гуманитарного университета профсоюзов на решение Фрунзенского районного суда. Об этом сообщает Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

22 июня 2020 года суд обязал СПб ГУП в течение двух лет отреставрировать объект культурного наследия регионального значения «Дача при саде «Озерки», а также выплачивать судебную неустойку — 50 тыс. рублей ежемесячно, если решение суда не будет исполнено в срок.

В 2016 году Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры зафиксировал демонтаж деревянной части здания и направил в несколько организаций заявления о преступлении.

После этого Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» пытался оспорить распоряжение КГИОП, доказывая то, что дача в «Озерках» не объект культурного наследия.

Однако Петербургского городской суд отказал исковым требованиям.

Тогда СПб ГУП заказал проведение государственной историко-культурной экспертизы, чтобы исключения памятника деревянной архитектуры из реестра.

Но Министерство культуры Российской Федерации в 2019 году признало эту экспертизу несоответствующей требованиям законодательства.

Постановлением Куйбышевского районного суда Петербурга СПб ГУП назначен штраф в размере 3 млн. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что историческое здание Петербурга превратят в музей ислама.