Бузова призналась, что на данный момент состоит в отношениях

Бузова призналась, что на данный момент состоит в отношениях
Бузова намекнула на новый роман. Фото: скриншот Instagram

У российской певицы Ольги Бузовой появился новый возлюбленный. Об этом она сама рассказала в программе «ББ шоу».

Звезда заинтриговала фанатов, намекнув на новые отношения. В ответ на вопрос телеведущего о том, свободна ли она сейчас, певица ответила, что на данный момент нет.

Раскрывать подробности своего нового романа певица не стала.

Напомним, Ольга Бузова полтора года состояла в отношениях с видеоблогером Давидом Манукяном. Об их расставании стало известно в конце января. О разрыве сообщили певица на своей странице в Instagram. Она посвятила этому событию пост и несколько Stories. Артистка отметила, что теперь является свободной девушкой. Также Бузова заинтриговала поклонников обвинениями в сторону блогера – она заявила, что Манукян унижал и бил ее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бывший участник «Дома-2» заявил, что Бузова злоупотребляет спиртным.

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