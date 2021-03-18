Более 10 тысяч петербуржцев прошли реабилитацию после COVID-19

Сейчас в Петербурге развернуты 322 койки для реабилитации. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Сейчас в Петербурге развернуты 322 койки для реабилитации. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербургские стационары начали запускать программы восстановительного лечения для переболевших коронавирусом пациентов.

Как сообщили в Смольном, коронавирусная пандемия начала утихать, в городе снижается число госпитализаций, а многие ковидные стационары возвращаются к обычной работе. Однако многим петербуржцам после перенесенного ковида, особенно пожилым пациентам, необходима реабилитация. Власти намерены расширять систему постковидной реабилитации и увеличивать количество мест в больницах для восстановительного лечения.

Губернатор Александр Беглов отметил, что Северная столица стала первым городом в стране, который организовал такую помощь: еще в мае 2020 года Центр восстановительного лечения и реабилитации при больнице №40 начал принимать пациентов на восстановление после COVID-19.

На реабилитацию также принимают в Госпитале для ветеранов войн, Городской многопрофильной больнице №2, Мариинской больнице и в Федеральном научном центре реабилитации инвалидов имени Альбрехта. Помимо этого, здоровье пациентов восстанавливают в 42 поликлиниках всех городских районов.

Сейчас в Петербурге развернуты 322 койки для реабилитации. Также есть 300 коек в пансионате «Восток-6» для работающих горожан.

В настоящее время в восстановительном лечении нуждаются почти 15 тысяч пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирус выявили у 918 человек за сутки.