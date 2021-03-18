Водителей предупредили о новых ограничениях на дорогах Петербурга

Движение будет будет ограничено. Фото: pixabay

Движение будет будет ограничено. Фото: pixabay

Государственная административно-техническая инспекция сообщила, что с 20 марта в Северной столице вводятся новые ограничения и закрытия дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 20 марта по 2 апреля на участке Студенческой улицы от Ланского шоссе до Сердобольской улицы будут прокладывать водопроводные сети. Движение будет закрыто на этот период.

С 20 марта по 26 августа производство работ по прокладке инженерных сетей ограничит движение по участку Заозерной улицы от набережной Обводного канала до Смоленской улицы.

С 20 марта по 11 апреля аналогичные работы помешают свободному проезду на проспекте Шаумяна от Республиканской улицы до Якорной улицы.

Кроме того, с 20 марта до 14:00 22 марта будет ограничено движение по Лиговскому проспекту от Воздухоплавательной улицы до Барклаевской улицы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ГАТИ поручила восстановить асфальт и газоны после устранения коммунальных аварий до 1 мая.