В Петербурге впервые с начала пандемии состоялась торжественная регистрация новорожденных

В новом здании ЗАГС Красносельского района, открывшемся на этой неделе, впервые с начала пандемии COVID-19 прошла торжественная регистрация новорожденных петербуржцев.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов поздравил три семьи, первыми получивших заветные свидетельства в торжественной обстановке нового ЗАГС, передает пресс-служба городской администрации. Главными участниками церемонии стали три мальчика: Иван, Артем и Ярослав.

«Это, конечно, наше будущее, будущее нашего города, будущее нашей страны», — отметил Беглов, обращаясь к родителям малышей. Он пожелал новорожденным здоровья, а родителям — терпения и счастливой совместной жизни. Губернатор также напомнил, что правительство Петербурга всегда готово оказать поддержку горожанам в случае необходимости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 10 февраля ЗАГСы Петербурга стали принимать заявления от влюбленных, желающих расписаться в августе и позже.