С 10 февраля ЗАГСы Петербурга открывают прием заявлений на август

С 10 февраля ЗАГСы Петербурга открывают прием заявлений на август
Дворец бракосочетания №1. Фото: Комитет по делам ЗАГС Санкт-Петербурга

С завтрашнего дня ЗАГСы Северной столицы начинают прием заявлений от влюбленных на бракосочетания в августе 2021 года.

Молодоженам предоставляется возможность бронирования подходящей даты как во дворцах бракосочетания, так и в районах отделениях ЗАГС, информирует пресс-служба городского Комитета по делам записи актов гражданского состояния. Кроме того, отмечают в ведомстве, с 1 августа церемонии во Дворце бракосочетания №1 будут проводиться в Большом торжественном зале.

Напомним, что свадьбы в Петербурге приобретают, похоже, все большую популярность. Как писала gazeta.spb.ru, совсем недавно горожане буквально выстроились в очередь на Английской набережной, чтобы записаться на церемонию во Дворец бракосочетания в июле 2021 года. Уже в 9 утра у входа в здание было больше 100 пар, хотя Дворец начинает работу лишь в 10 часов.

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