Будущие молодожены столпились у ЗАГСА на Английской набережной ради записи на июль

Влюбленные петербуржцы с самого утра выстроились в огромную очередь у Дворца бракосочетания №1 в центре города.
Сегодня, 3 февраля, Дворец бракосочетания на Английской набережной открыл подачу заявлений на регистрацию брака на июль 2021 года. Желающих расписаться в самом разгаре лета собралось немало — к 9:30 утра у входа в здание собрались 125 пар, хотя сам дворец открывается только в 10:00.
«Поздравляем всех будущих молодожёнов с открытием подачи на июль!», — говорится в сообщении.
Между тем, многие в комментариях отмечают, что успешно забронировали желаемую дату через портал Госуслуг. У некоторых возникали трудности с оплатой госпошлины, но сотрудники дворца пишут, что обычно все получается со второй или третьей попытки.
Отметим, что записаться на нужную дату в августе можно будет с 10 февраля.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в конце января влюбленные петербуржцы, желающие пожениться в июне, выстроились в очередь у ЗАГСа.