Будущие молодожены столпились у ЗАГСА на Английской набережной ради записи на июль

Влюбленные петербуржцы, желающие пожениться в июне, выстроились в очередь у ЗАГСаОчередь из молодоженов перед ЗАГСом на Английской набережной. Фото: скриншот "Дворец Бракосочетания №1 на Английской набережной"

Влюбленные петербуржцы, желающие пожениться в июне, выстроились в очередь у ЗАГСаОчередь из молодоженов перед ЗАГСом на Английской набережной. Фото: скриншот "Дворец Бракосочетания №1 на Английской набережной"

Влюбленные петербуржцы с самого утра выстроились в огромную очередь у Дворца бракосочетания №1 в центре города.

Сегодня, 3 февраля, Дворец бракосочетания на Английской набережной открыл подачу заявлений на регистрацию брака на июль 2021 года. Желающих расписаться в самом разгаре лета собралось немало — к 9:30 утра у входа в здание собрались 125 пар, хотя сам дворец открывается только в 10:00.

«Поздравляем всех будущих молодожёнов с открытием подачи на июль!», — говорится в сообщении.

Между тем, многие в комментариях отмечают, что успешно забронировали желаемую дату через портал Госуслуг. У некоторых возникали трудности с оплатой госпошлины, но сотрудники дворца пишут, что обычно все получается со второй или третьей попытки.

Отметим, что записаться на нужную дату в августе можно будет с 10 февраля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в конце января влюбленные петербуржцы, желающие пожениться в июне, выстроились в очередь у ЗАГСа.