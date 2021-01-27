Влюбленные петербуржцы, желающие пожениться в июне, выстроились в очередь у ЗАГСа

Влюбленные петербуржцы, желающие пожениться в июне, выстроились в очередь у ЗАГСа
Очередь из молодоженов перед ЗАГСом на Английской набережной. Фото: скриншот "Дворец Бракосочетания №1 на Английской набережной"

Возле дверей Дворца бракосочетания №1 в самом центре Петербурга влюбленные пары выстроились в очередь за час до открытия. Все из-за сбоя на портале Госуслуг.

Как сообщается на официальной странице Дворца в соцсети «ВКонтакте», в среду, 27 января, ЗАГС открыл запись на регистрацию брака на июнь. Одновременно с этим на портале Госуслуг произошли технические неполадки, из-за чего петербуржцы не смогли посмотреть свободные окна на регистрацию.

Чтобы успеть записаться на начало лета, будущие семейные пары решили приехать в ЗАГС и лично подать заявку. Некоторые из них заняли очередь еще ночью.

Отметим, что сегодня в ЗАГСах Петербурга открылась запись на июнь 2021 года. Записаться на нужную дату в июле можно будет с 3 февраля, а в августе — с 10 февраля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы смогут записываться на вакцинацию через Госуслуги с 1 февраля.

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