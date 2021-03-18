В апреле в Петербурге начнется ремонт набережных и Литейного моста

Основной объем дорожных работ, кроме ключевых объектов, запланирован на период после 15 июля, когда ПМЭФ, чемпионат Европы и другие масштабные события уже завершатся. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Основной объем дорожных работ, кроме ключевых объектов, запланирован на период после 15 июля, когда ПМЭФ, чемпионат Европы и другие масштабные события уже завершатся. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Уже в апреле 2021 года автомобилисты Северной столицы могут столкнуться с трудностями передвижения из-за ремонтных работ на нескольких крупных магистралях, а также Литейном мосту.

Об этом в четверг, 18 марта, заявил руководитель Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга Рубен Тертерян. В период с апреля по июнь, помимо Литейного моста, будут приводить в порядок такие объекты, как Песочная набережная, Ушаковская набережная, набережная Черной речи — их ремонт должен завершиться до начала ПМЭФ-2021 и Евро-2020, передает слова чиновника Regnum.

«Поэтому в ближайшее время автомобилисты столкнутся с затруднениями на этих магистралях», — отметил Тертерян. При этом он добавил, что объездные маршруты уже согласованы, а городские службы приложат все усилия, чтобы минимизировать сложности для водителей.

Напоминаем, ранее gazeta.sb.ru сообщала, что в 2021 году на ремонт дорог выделят более 7 миллиардов рублей.