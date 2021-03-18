Поклонская назвала ошибкой свою критику фильма «Матильда»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская признала, что неправильно поступила, когда раскритиковала фильм Алексея Учителя «Матильда» и пыталась его запретить.

Поклонская заявила в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы», что неправильно поступила в ситуации с фильмом Учителя, когда «так рьяно говорила абсолютно всем, что вот это нужно смотреть, а вот это смотреть нельзя».

Бывший прокурор Крыма призналась, что неоднократно допускала ошибки. По ее словам, сейчас она смотрит на свои поступки в прошлом и анализирует, что сделала не так и как бы поступила в этой ситуации.

Художественный исторический фильм «Матильда» вышел в прокат в октябре 2017 года. Он рассказывает об отношениях цесаревича Николая с балериной Матильдой Кшесинской. Еще до выхода на большие экраны лента вызвала широкий общественный резонанс. Поклонская неоднократно настаивала на проверке фильма и его запрете.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Поклонская высказалась по поводу участия в выборах президента Украины.