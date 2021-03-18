В Мексике задержали партию поддельной вакцины «Спутник V»

В Мексике задержали партию поддельной вакцины &#171;Спутник V&#187;
Партию поддельной вакцины изъяли из оборота. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Мексиканские власти сообщили об изъятии партии лекарственного препарата, дизайн и упаковка которого имитировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

О выявлении подделки в Мексике рассказал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Представители фонда поблагодарили за содействие и пресечение преступного замысла мексиканское правительство, местные таможенные органы и вооруженные силы, передает РИА Новости в четверг, 18 марта.

Подробной информации о ситуации, однако, не приводится. Возможно, подозрительную вакцину заметили на границе, однако кто, с какой целью и куда собирался поставлять препарат, неизвестно. Также неясно, какое именно средство содержалось в упаковках якобы «Спутника V».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 20 апреля российские ученые презентуют вакцину против коронавируса, разработанную специально для животных.

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