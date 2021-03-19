В ВОЗ отказались от версии о лабораторном происхождении коронавируса

Эксперты считают, что нет необходимых доказательств, чтобы говорить об утечках из лаборатории.

Эксперты ВОЗ больше не рассматривают версию о лабораторном происхождении коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Они отмечают, что и раньше эта версия казалась маловероятной из-за отсутствия каких-либо доказательств. Руководитель группы китайских специалистов, работавшей с миссией организации в Ухане, Лян Ваньнянь заявил, что пока не может говорить подробней, так как предстоит подготовить большой научный отчет.

Напоминаем, что всего было четыре версии происхождения коронавируса. Человек мог заразиться от животного, промежуточного звена, замороженных продуктов или из-за утечки в лаборатории.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном думают над частичным снятием коронавирусных ограничений. Эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается и бизнес просит о снисхождении.