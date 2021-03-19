Россиян предупредили о росте заболеваемости коронавирусом весной

При соблюдении всех мер и наращивании темпов вакцинации к концу весны возможно еще большее снижение заболеваемости по сравнению с мартом. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

При соблюдении всех мер и наращивании темпов вакцинации к концу весны возможно еще большее снижение заболеваемости по сравнению с мартом. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Весной на территории России ожидается рост заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказала врач-инфекционист Наталья Пшеничная.

По ее словам, весной из-за оттепели, слякоти и дождей воздух становится более влажным. Это создает комфортные условия для распространения COVID-19 и других вирусов.

Как сообщили «РИА Новости», специалист подчеркнула, что небольшой сезонный подъем заболеваемости COVID весьма вероятен. При этом соответствующие показатели могут оставаться примерно на нынешнем уровне.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что заболеваемость коронавирусом выросла в Петербурге на 41%.