Стало известно, какое петербургское СМИ чаще всего упоминало Навального в феврале

В феврале на электронных страницах петербургских изданий стали активно появляться публикации с упоминаем российского оппозиционера Алексея Навального. Стало известно, кто чаще всего говорил про политика.

Сервис мониторинга медиаперсон pMonitor анализировал не только положительные упоминания Навального, но и отрицательные. Так, чаще всего о блогере писала «Фонтанка». У издания вышло 300 материалов в которых упоминается Навальный. На втором месте Закс.ру с 262 цитатами. На третьей строчке «Новый проспект» — 187 материалов.

Согласно данным сервиса, Gazeta.spb оказалась на пятом месте в указанном рейтинге со 120 цитатами.

Замыкают список Мойка78 и Нева.Тудей с 64 и 63 цитатами соответственно.

Напоминаем, что Навальному заменили условный срок на реальный по делу о «Рив Роше». Он не имеет права пользоваться телефоном, поэтому передает тексты для публикаций в социальных сетях через адвокатов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Навальный рассказал, каково ему находиться в колонии в Покрове