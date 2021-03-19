В Петербурге на Красносельском шоссе полыхает автомобиль

На Красносельском шоссе горит автомобиль. Фото: скрин из группы "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

На Красносельском шоссе горит автомобиль. Фото: скрин из группы "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

В Петербурге на Красносельском шоссе горит автомобиль. Видеозаписью поделился очевидец, проезжавший мимо. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга».

В комментариях пользователи беспокоятся, почему не видно рядом водителя.

В темное время суток кадры, снятые на Красносельском шоссе, выглядят особенно жутко.

Столб дыма поднялся довольно высоко, однако ни одна из машин так и не остановилась около полыхающего авто.

Пожарной службы, скорой помощи рядом с машиной нет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, как при горение автомобиля — неприятном и редком происшествии, владелец машины может вернуть свои средства. Данные спецслужб могут помочь при обращении в суд или в страховую компанию. Или же стоит обратиться к специалистам и провести экспертизу, чтобы точно установить причину горения.