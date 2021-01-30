Стало известно, как вернуть деньги, если сгорела машина

Стало известно, как вернуть деньги, если сгорела машина
Эксперт рассказал, как вернуть деньги за сгоревший автомобиль. Фото: Pixabay

Горение автомобиля является неприятным и редким происшествием для владельца. Однако к такой ситуации нужно быть готовым, чтобы в случае инцидента знать, как вернуть свои средства.

Рекомендации о том, как действовать в подобной ситуации рассказал агентству «Прайм» адвокат, управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев.

По словам специалиста, при пожаре нужно вызвать на место происшествия МЧС и полицию, а затем у них запросить справки об инциденте. Именно данные спецслужб могут помочь при обращении в суд или в страховую компанию.

Однако, если машина не имеет страховки, то для этого нужно обращаться к специалистам и проводит экспертизу, чтобы точно установить причину горения.

«Если экспертиза покажет, что возгорание произошло из-за заводского брака, это будет основанием для подачи искового заявления на производителя. Как правило, в таких случаях компания проводит свое расследование», – пояснил Алексей Гавришев.

В случае подтверждения вины от производителя, владельцу будет выплачена компенсация.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водителям рассказали об опасной ошибке при парковке автомобиля.

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