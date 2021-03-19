Маски могут не защищать медиков от вируса: изготовители средств обратились в Генпрокуратуру

Маски-респираторы могут не соответствовать заявленным требованиям. Фото: pixabay

Маски-респираторы могут не соответствовать заявленным требованиям. Фото: pixabay

Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) направила в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу прошение. Ассоциация хочет провести проверку госзакупок масок-респираторов класса защиты FFP2 и FFP3. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо АСИЗ.

Согласно данным производителей, возможно, что тендер на госзакупку масок выиграли поставщики несертифицированных изделий.

Согласно письму, АСИЗ попросило Генпрокуратуру проверить намеренное завышение цен на маски-респираторы весной 2020 года и умышленное занижение цен сейчас.

По данным производителей, себестоимость производства таких масок – от 60 рублей за штуку.

Проверка показала, что больницы закупают их всего по 4-9 рублей за штуку.

По мнению экспертов, это может говорить о несоответствии качества товара требованиям.

Эксперты предположили, что маски не прошли сертификацию и не смогут защитить медиков.

Разбирательство началось после обращения больниц Московской и Ленинградской областей с просьбой провести независимую экспертизу закупленных масок-респираторов.

Специалисты ассоциации заметили возможные несоответствия масок заявленным уровням защиты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что американцам советуют носить две маски для защиты от коронавируса.