Американцам советуют носить две маски для защиты от коронавируса

Эксперты считают, что это помогает обезопасить себя от инфекции.

Глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски рассказал, что рекомендует носить сразу две медицинские маски, чтобы лучше защитить себя от коронавируса. Он отметил, что одна маска блокирует лишь 42% аэрозольных частиц, а если использовать дне, то показатель вырастает до 92%.

«Мы по-прежнему рекомендуем, чтобы маски состояли из двух или более слоев, полностью закрывали нос и рот и плотно прилегали по бокам лица»,

— подчеркнул Валенски.

Напоминаем, что в России эпидемиологическая обстановка улучшается, но власти не отменяли масочный режим. Гражданам нужно носить СИЗ, а также соблюдать социальную дистанцию, чтобы обезопасить себя от заражения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гинцбург рассказал, каковы последствия пропуска второго укола «Спутника V».