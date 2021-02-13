Гинцбург рассказал, каковы последствия пропуска второго укола «Спутника V»

Второй укол можно сделать в течение двух месяцев. Фото: Pixabay.com

Второй укол можно сделать в течение двух месяцев. Фото: Pixabay.com

Эксперт отметил, что можно сделать укол чуть позже назначенной даты.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что делать, если человек пропустил второй укол вакцины от коронавируса. Об этом 13 февраля пишет «Российская газета».

Он отметил, что после первого укола нужно подождать три недели, прежде чем делать второй. Есть уважительные причины, по которым некоторые не могут вовремя сделать вторую прививку, но ничего страшного в этом нет. Гинцбург заверил, что промежуток может быть увеличен до двух месяцев и это не должно повлиять на эффективность.

Эксперт также добавил, что пациент может повысить эффективность препарата. Для этого после укола стоит временно отказаться от нагрузок, алкоголя и тем более наркотиков. Также Гинцбург призвал высыпаться и хорошо есть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Британии хотят изобрести универсальные вакцины против всех штаммов коронавируса.