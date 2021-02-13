В Британии хотят изобрести универсальные вакцины против всех штаммов коронавируса

Испытания вакцины могут начаться во второй половине 2021 года.

В Великобритании начали разрабатывать универсальные вакцины против всех штаммов коронавируса. Над созданием препарата трудятся сотрудники Ноттингемского университета, а также специалисты частной компании Scancell. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

Испытания вакцины начнутся, скорее всего, во второй половине 2021 года. Эксперты не исключают, что препараты могут появиться на рынке в ближайшее время. Также над созданием универсальных вакцин работают ученые из Бельгии, Франции, США и других стран.

«Мы не претендуем на то, что это будет вакцина от всех коронавирусов, однако потенциально она может стать таковой просто в зависимости от того, какой белок будет являться для нее мишенью»,

— пояснил эксперт.

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