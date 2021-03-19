В Ленобласти Госэкспертиза дала положительное решение последним корпусам жилого комплекса «Щегловская усадьба»

Прокуратура проконтролирует, как Федеральный Фонд защиты прав дольщиков закончит строительство здания. Об этом стало известно Online47.

Во Всеволожском районе Ленинградской области получили положительное заключение Госэкспертизы последние корпуса ЖК «Щегловская усадьба».

Известно, что возведение объекта было затянутым.

«Проект завершения строительства двух корпусов Б и четырёх корпусов Д получил положительное заключение экспертизы. У регионального Фонда есть заключение, разрешение на строительство и финансирование. На следующей неделе мы начнем процедуру по выбору подрядчика», – рассказал директор Фонда защиты прав дольщиков Ленинградской области Александр Горшенев.

На сегодняшний день подготовлена вся проектно-сметная документация.

Предполагается, что в мае уже начнутся строительные работы.

По некоторым данным, ввод домов в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что трое обманутых участников долевого строительство жилого комплекса «Щегловская усадьба» во Всеволожском районе Ленинградской области объявили голодовку.