К 2028 году между Петербургом и Москвой хотят запустить круизный маршрут «Русские берега»

До конца 2028 года власти планируют запустить круизный проект «Русские берега» — маршрут будет пролегать из Северной столицы в Москву и обратно.

В создание круизного маршрута намерены инвестировать 8 миллиардов рублей, пишет ТАСС в пятницу, 19 марта, ссылаясь на губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. В рамках подготовки к открытию маршрута на 20 объектах-остановках реконструируют набережные или возведут новые.

Кроме того, специалисты укрепят берега и дно реки, по которой будут проходить туристические лайнеры. Также на маршруте возможно появятся около 30 новых мест для путешественников, таких как гостиницы, кафе или рестораны и другие.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 апреля российским туристам разрешат прилетать на Кипр без обязательного двухнедельного карантина.