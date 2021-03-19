К 2028 году между Петербургом и Москвой хотят запустить круизный маршрут «Русские берега»

К 2028 году между Петербургом и Москвой хотят запустить круизный маршрут &#171;Русские берега&#187;
На фоне пандемии развитие локального туризма - необходимое и перспективное направление. Фото: pixabay

До конца 2028 года власти планируют запустить круизный проект «Русские берега» — маршрут будет пролегать из Северной столицы в Москву и обратно.

В создание круизного маршрута намерены инвестировать 8 миллиардов рублей, пишет ТАСС в пятницу, 19 марта, ссылаясь на губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. В рамках подготовки к открытию маршрута на 20 объектах-остановках реконструируют набережные или возведут новые.

Кроме того, специалисты укрепят берега и дно реки, по которой будут проходить туристические лайнеры. Также на маршруте возможно появятся около 30 новых мест для путешественников, таких как гостиницы, кафе или рестораны и другие.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 апреля российским туристам разрешат прилетать на Кипр без обязательного двухнедельного карантина.

москва новости СПб речные круизы русские берега туризм


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге изъяли более 1,7 тысяч контрафактных наборов LEGO
В Петербург поступило более 15 тысяч комплектов «Спутника V»
Александр Беглов и Алексей Миллер благоустроят Приморский район Петербурга
Водитель, сбивший мальчика на Васильевском, ехал за вице-губернатором Княгининым
Петербург решили щедро посолить в последние дни зимы
В Ленобласти за растрату будут судить замглавы Комитета по соцзащите
К 2028 году между Петербургом и Москвой хотят запустить круизный маршрут ...
Впервые с 2018 года: Центральный банк России повысил ставку до 4,5%