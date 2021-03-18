Туристам из России, желающим посетить Кипр, не придется проходить карантин

Ограничение убирают с 1 апреля. Теперь россияне смогут без проблем путешествовать в еще одну страну.

Власти Кипра позволят россиянам не проходить обязательный карантин. Ограничения для туристов уберут с 1 апреля, о чем сообщает Ассоциация туроператоров.

Известно, что теперь Россия не находится в серой зоне, так как ее переместили в категорию не ниже красной. Это значит, что желающим попасть на Кипр, нужно будет предоставить свежий ПРЦ-тест на коронавирус, а также зарегистрироваться на рейс за 24 часа до вылета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Греция озвучила условия открытия границ для российских туристов. Эфтатиу отметил, что туристов будут пускать в страну при соблюдении одного из трех условий — при въезде нужно будет предъявить справку о наличии антител или отрицательный тест на коронавирус, либо быть вакцинированным от ковида.