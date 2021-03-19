Disney до последнего заставит поклонников томиться в ожидании «Черной вдовы»

Поклонники кинокомиксов, похоже, не смогут дождаться от Disney сообщения о премьере фильма «Черная вдова», которая должна была состояться еще в прошлом году. Глава компании заявил, что решение о сроках примут в последний момент.

Как сообщает Deadline, об этом Чапек заявил в телеобращении на фоне парка «Диснейленд». Он отметил, что из-за пандемии ситуация постоянно меняется, ограничения то отменяют, то вводят вновь.

Так, например, еще несколько недель назад кинотеатры в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе были закрыты. Теперь они неожиданно открылись. Пока, добавил Чапек, неясно, насколько зрители готовы ходить в кино.

«Нужно еще посмотреть, как потенциальные кинозрители отреагируют на открытие. Оставаться гибкими», — заметил он.

Отметим, что премьеру «Черной вдовы» неоднократно переносили из-за коронавируса. Поклонники ждут, что она состоится 7 мая этого года. При этом в Disney уже объявили, что не намерены показывать картину онлайн, как это делают некоторые другие производители фильмов.

После последней части «Мстителей», где Наташа Романофф пожертвовала собой, поклонники с нетерпением ждут выхода картины «Черная вдова». Он расскажет о прошлом супергероини, роль которой исполняет Скарлетт Йоханссон.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что американская киноакадемия огласила список номинантов на «Оскар».