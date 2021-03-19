Три проекта: HBO готовит спин-оффы по мотивам «Игры престолов»

Телесеть HBO готовит сразу три проекта по мотивам популярного шоу «Игра престолов». Все они станут приквелом истории, которую создал Джордж Мартин.

Как сообщает Deadline, вся предыстория, которой посветят спин-оффы, содержится в серии романов Мартина «Песнь льда и пламени». Предварительные названия проектов – «Девять путешествий», «Блошиное дно» и «Десять тысяч кораблей».

Уже известно, что шоураннером «Девяти путешествий» о мореплавателе Корлисе Веларионе станет Бруно Хеллер. В прошлом он работал над такими сериалами как «Рим» и «Готэм».

Действие в «Блошином дне» будет проходить в неблагополучном районе Королевской гавани, а «Десять тысяч кораблей» расскажут о путешествии принцессы Нимерии. Это произошло примерно за тысячу лет до событий, описанных в «Песни льда и пламени».

Сроки реализации проектов пока не называются.

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