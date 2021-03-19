Три проекта: HBO готовит спин-оффы по мотивам «Игры престолов»

Три проекта: HBO готовит спин-оффы по мотивам «Игры престолов»
Кадр сериала "Игра престолов". Фото: скриншот

Телесеть HBO готовит сразу три проекта по мотивам популярного шоу «Игра престолов». Все они станут приквелом истории, которую создал Джордж Мартин.

Как сообщает Deadline, вся предыстория, которой посветят спин-оффы, содержится в серии романов Мартина «Песнь льда и пламени». Предварительные названия проектов – «Девять путешествий», «Блошиное дно» и «Десять тысяч кораблей».

Уже известно, что шоураннером «Девяти путешествий» о мореплавателе Корлисе Веларионе станет Бруно Хеллер. В прошлом он работал над такими сериалами как «Рим» и «Готэм».

Действие в «Блошином дне» будет проходить в неблагополучном районе Королевской гавани, а «Десять тысяч кораблей» расскажут о путешествии принцессы Нимерии. Это произошло примерно за тысячу лет до событий, описанных в «Песни льда и пламени».

Сроки реализации проектов пока не называются.

Ранее Gazeta.SPb писала о премьере сериала «Миротворец» от режиссера «Стражей Галактики» Джеймса Ганна.

игра престолов кино приквел сериал спин-офф


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Три проекта: HBO готовит спин-оффы по мотивам «Игры престолов»
Резал кухонным ножом знакомого, но тот выжил: в Гатчине на шесть лет ...
Disney до последнего заставит поклонников томиться в ожидании «Черной вдовы»
Ученые объяснили загадку исчезновения воды с Марса
Раскрыты три причины отказа от iPhone
На стройплощадке возле Шуваловского проспекта пожар, очевидцы заметили взрыв
В Шлиссельбурге мужчина, находящийся в федеральном розыске, при задержании ...
Жителей дома на Большой Зеленина заставили платить за соседский лифт