«Решалам» и взяточникам места в администрации нет!»: глава Ялты Павленко высказалась о задержании чиновников

Оперативники регионального Управления ФСБ задержали сотрудников департамента муниципального контроля администрации Ялты. Чиновников подозревают в получении взятки. В числе задержанных также заместитель начальника отдела. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления СК по Крыму и Севастополю.

Следственный комитет определил, что заместитель начальника отдела, а также двое его коллег, которые принимали непосредственное участие в деянии, лично получил взятку в размере 150 тыс. рублей.

По информации СК, деньги передал житель поселка «Ореанда». Таким образом, он отблагодарил работников муниципального контроля за «незамеченную» и не согласованную с департаментом вырубку деревьев на своем земельном участке.

Сотрудники СК возбудили в отношении чиновника уголовное дело по факту получения должностным лицом взятки в составе группы лиц по предварительному сговору.

Глава администрации Ялты Янина Павленко объяснила, что задержанные были ее подчиненными из департамента муниципального контроля.

Руководитель заявила, что «решалам» и взяточникам места в администрации нет!».

Также Павленко напомнила, что при фиксировании неправомерных действий сотрудников, ялтинцам стоит незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

К слову, глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что задержание произошло при получении взятки с поличным.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что следователи проводят обыски по делу о взятках в поликлинике МВД Петербурга.