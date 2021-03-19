Бывшего инспектора ДПС в Петербурге отправили в колонию на 5 лет за взятки

Бывшего инспектора ДПС в Петербурге отправили в колонию на 5 лет за взятки
Инспектора-взяточника раскрыли в 2019 году. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Пушкинский районный суд Северной столицы вынес приговор экс-сотруднику ДПС Максиму Лаврову, который обвиняется в пяти эпизодах взяточничества.

Согласно материалам уголовного дела, Лавров, вступив в сговор со своим коллегой Бендюковым, неоднократно лично и с помощью посредников получали взятки во время работы на посту ДПС, расположенном на КАД во Всеволожском районе Ленобласти.

В общей сложности, бывший правоохранитель получил от автомобилистов 230 тысяч рублей, передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Лавров полностью признал вину. Между тем, суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 2 млн рублей. Кроме того, злоумышленнику на два года запретили работать в правоохранительных органах и на госслужбе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудницу петербургского коллежа подозревают в получении крупной взятки.

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