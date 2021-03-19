На съезде с КАД в Янино собралась пробка из-за ДТП с такси и грузовиком

Авария на этом участке КАД, судя по картам, не одна. Скриншот: Яндекс.Карты

Авария на этом участке КАД, судя по картам, не одна. Скриншот: Яндекс.Карты

В пятницу, 19 марта, около 18 часов на внутреннем кольце Кольцевой автодороги (КАД) на съезде из Янино произошла авария с участием такси и грузовика «MAN».

О столкновении gazeta.spb.ru сообщили очевидцы. По словам свидетелей аварии, перекрыта одна из полос движения. При этом подробности дорожно-транспортного происшествия пока остаются невыясненными. Информации о пострадавших также нет.

Тем не менее, ДТП негативно сказалось на трафике, и без того напряженном в конце последнего рабочего дня перед выходными — в районе аварии образовалась внушительная пробка. Кроме того, судя по «Яндекс.Картам» на этом участке зафиксировано сразу три столкновения. КАД «покраснел» в обе стороны. В целом дорожную ситуацию «Яндекс» оценивает в 7 баллов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Среднем проспекте сегодня утром 11-летний школьник на самокате попал под колеса Audi.