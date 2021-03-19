Жителей дома на Большой Зеленина заставили платить за соседский лифт

Причиной внезапного появления новой графы в квитанциях - изменения в положениях комитета по тарифам в соответствии с федеральным законом. Фото: unsplash

Причиной внезапного появления новой графы в квитанциях - изменения в положениях комитета по тарифам в соответствии с федеральным законом. Фото: unsplash

Жители дома №13 по улице Большой Зеленина пожаловались на то, что им приходится оплачивать лифт, которым пользуются соседи.

Возмущенные горожане объясняют, что в доме с 17 парадными только в одна оборудована лифтом, однако счета за его использование с февраля приходят всем, даже жителям первых этажей. Как пишет «Мойка78», получается, что лифт для шести квартир оплачивается, в том числе, остальными 194.

За восстановлением справедливости жильцы обратились в ЖКС-2 Петроградского района, где им сообщили, что новая строчка в перечне платных услуг появилась в соответствии с федеральным законом. Комитет по тарифам скорректировал положения, противоречащие ему, и теперь лифт оплачивают все жители дома, вне зависимости от того, где он установлен, и сколько человек им пользуется.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный установил величину прожиточного минимума по состоянию на четвертый квартал 2020 года.