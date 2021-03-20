К нам едет ревизор: в Петербурге в ходе рейда в одном из баров изъяли алкоголь без лицензии

В Петербурге проверили заведение на Рубинштейна. Фото: pixabay

В Петербурге проверили заведение на Рубинштейна. Фото: pixabay

Очередная внезапная проверка прошла в ночь с 19 на 20 марта. Об этом стало известно из сообщения администрации Владимирского округа.

Чиновники посетили один из баров на нескучной улице Рубинштейна.

Жалобы местных жителей стали причиной для того, чтобы муниципалы посетили одно из заведений города.

Как выяснилось, заведение работает с нарушениями уже долгое время. В частности, у бара нет лицензии на продажу алкоголя и отсутствует кассовый аппарат, кроме того, шумные вечеринки по ночам мешают жителям Рубинштейна.

В ходе рейда у сотрудников бара проверяющие запросили документы на продажу спиртного, но лицензии у заведения не оказалось.

Тогда на место для дальнейшего разбирательства прибыла полиция и изъяла 38 бутылок алкоголя. Также в отделение увезли двух барменов.

Ранее gazeta.spb.ru. писала о том, что в Петербурге депутаты Законодательного собрания поддержали работу «зимних террас» на постоянной основе.