В Петербурге три учителя гатчинской гимназии победили в конкурсе «Учитель будущего»

В Петербурге учителя «Гатчинской гимназии имени Ушинского» Иван Хеорхе, Ирина Нестерова и Елена Шарова стали победителями конкурса «Учитель будущего». Об этом сообщает 78 канал.

В Смольном объявили победителей профессионального конкурса «Учитель будущего». Награды получили 30 команд педагогов из 19 регионов России. Им вручили памятные призы и дипломы, а также предоставили доступ к профессиональным курсам и методической литературе.

Напомним, что в Петербургском городском дворце творчества юных прошел заключительный этап Всероссийского профессионального конкурса «Учитель будущего».

Мероприятие прошло в рамках президентской платформы – «Россия страна возможностей».

Ранее gazeta.spb.ru рассказала, что педагог петербургской гимназии №166 Центрального района Иван Меньшиков вошел в пятерку лучших учителей России. По итогам конкурса учитель занял почетное призовое место и вернулся домой с Малым хрустальным пеликаном.