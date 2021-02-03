Учитель математики из Петербурга стал призером конкурса «Учитель года России – 2020»

Учитель из Петербурга вошел в топ-5. Фото: Pixabay

Учитель из Петербурга вошел в топ-5. Фото: Pixabay

Педагог петербургской гимназии №166 Центрального района Иван Меньшиков вошел в пятерку лучших учителей России. По итогам конкурса педагог занял почетное призовое место и возвращается домой с Малым хрустальным пеликаном.

Результаты конкурса подводились 2 февраля на торжественной церемонии. Страна узнала имя лучшего педагога года. Им оказался учитель математики из Ростова-на-Дону Михаил Гуров.

Напомним, что церемонии награждения финалисты участвовали в различных этапах конкурса. Последним «соревнованием» были вопросы об образовании от известных актеров, журналистов, а также школьников и студентов. На основании ответов был выбран победитель.

Всего в конкурсе приняли участие 85 педагогов из всех регионов страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что учительница в Петербурге стала мамой тройни.