Учительница в Петербурге стала мамой тройни

Петербургский педагог, которая учит детей химии в школе №577 в Красногвардейском районе, стала мамой тройняшек.

В пресс-службе городского комитета по образованию рассказали, что учитель Дина Тимонина продолжала преподавать даже в месяцы коронавирусной пандемии, несмотря на беременность и риски. Со слов коллег и учеников, она всегда излагает учебный материал на высоком профессиональном уровне, а также следит за последними достижениями науки и техники.

Роды принимали врачи Городского перинатального центра №1. Благодаря профессионализму медиков, все прошло успешно. Сейчас молодая мать вместе с тройней находятся под наблюдением в стационаре и с нетерпением ждут возвращения домой.

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