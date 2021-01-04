Первый ребенок в Ленобласти родился спустя три минуты после Нового года

Рождение первого ребенка в Ленобласти в 2021 году. Фото: pixabay

Рождение первого ребенка в Ленобласти в 2021 году. Фото: pixabay

В Ленинградской области первый ребенок родился через три минуты после наступления Нового года. Ребенку дали имя Таисия.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, первой в регионе в начале года родилась девочка. Малышка Таисия стала четвертым ребенком в семье из Кингисеппа. Она появилась на свет в гатчинском перинатальном центре.

Кроме этого, за первые три дня 2021 года в данном роддоме родились 13 мальчиков и 11 девочек.

Отмечается, что за весь прошедший год здесь приняли 2732 родов, родились 2769 малышей. При этом 37 женщин стали мамами сразу двоих детей.

«По данным комитета по здравоохранению региона, в ушедшем году увеличилась нагрузка на перинатальный центр, поскольку ряд родильных отделений региона были перепрофилированы под COVID-19», — говорится в сообщении администрации региона.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге 30 журналистов привились от Covid-19.