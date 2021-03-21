Бузова рассказала о своей госпитализации

Певица оказалась в больнице по неназванной причине. Она лишь отметила, что ей предстоит «пройти сложный путь».

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о своем нахождении в больнице. Артистку госпитализировали, но по какой причине – непонятно. Новостью она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Бузова выложила видео, на котором запечатлены интерьеры клиники. Спустя время звезда записала видеообращение, в котором говорит, что только проснулась и сейчас занимается своим здоровьем. Она призналась, что ей предстоит «пройти сложный путь». Бузова добавила, что «ради здоровья и счастливой жизни можно на этой пойти».

Подписчики, обсуждая госпитализацию артистки, пришли к выводу, что она может быть беременна. Другие вспомнили слухи об алкогольной зависимости Бузовой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова призналась, что на данный момент состоит в отношениях.