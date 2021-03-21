Володин рассказал, что думает об «умном голосовании»

Володин рассказал, что думает об &#171;умном голосовании&#187;
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Фото: Государственная дума

Председатель Госдумы также назвал истинную цель такого проекта.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, для чего создали «умное голосование». Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Он отметил, что такой проект не позволяет решить проблемы россиян, он нужен, чтобы определенные люди попали во власть. Володин подчеркнул, что создатели «умного голосования» находятся за границей, в связи с чем он не очень доверяет проекту.

«На мой взгляд, за ним стоят западные государства и спецслужбы. Через него осуществляется вмешательство во внутренние дела нашей страны»,

— добавил Володин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве более 110 тысяч человек проголосовали за выбор памятника на Лубянке. Участие в голосование приняли десятки тысяч жителей столицы.

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