Володин рассказал, что думает об «умном голосовании»

Председатель Госдумы также назвал истинную цель такого проекта.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, для чего создали «умное голосование». Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Он отметил, что такой проект не позволяет решить проблемы россиян, он нужен, чтобы определенные люди попали во власть. Володин подчеркнул, что создатели «умного голосования» находятся за границей, в связи с чем он не очень доверяет проекту.

«На мой взгляд, за ним стоят западные государства и спецслужбы. Через него осуществляется вмешательство во внутренние дела нашей страны»,

— добавил Володин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве более 110 тысяч человек проголосовали за выбор памятника на Лубянке. Участие в голосование приняли десятки тысяч жителей столицы.