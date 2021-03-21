Скончался Владимир Кирсанов — народный артист России и хореограф

На 74-м году жизни умер заслуженный артист России, педагог и хореограф Владимир Кирсанов. Об этом сообщил актер Ефим Шифрин на своей странице в Facebook.

По словам, Шифрина, причиной смерти был COVID-19.

«Володенька, дорогой… Прямо причитать хочется. Остановится ли когда-нибудь этот проклятый ковид? Теплый, безгрешный человек… Самый улыбчивый из всех танцоров. Как же про Кирсанова теперь говорить — «был»?» — написал Шифрин.

Владимир Кирсанов работал в Москонцерте, Росконцерте, сотрудничал с Джаз-бендом Игоря Бутмана.

При этом Кирсанов также был балетмейстером для фильмов «Слуга», «Мы из джаза», «Утомленные солнцем», «Зимний вечер в Гаграх», а также принимал участие в работе над постановками в Театре имени Ермоловой, Театре Сатиры, Театре Российской Армии и других.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что артистке балета Государственного театра музыкальной комедии.