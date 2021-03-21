Уголовное дело открыли против женщины, стрелявшей в пенсионерку у метро «Дыбенко»

Петербургская полиция открыла уголовное дело против хулиганки, стрелявшей в пожилую женщину у метро «Дыбенко».

По информации главка МВД по Петербургу, все произошло еще 26 февраля на автобусной остановке рядом со станцией метро «Дыбенко». Там случился конфликт между 65-летней пенсионеркой и 30-летней женщиной из Бугров. Что они не поделили — не уточняется, но женщина решила пойти на крайние меры. Она достала пневматический пистолет, ударила им пенсионерку по голове и несколько раз выстрелила в лицо.

Потерпевшая смогла добраться до вестибюля станции «Дыбенко», где ей вызвали медиков. Скорая помощь забрала пожилую петербурженку в больницу. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

Накануне в отношении стрелявшей завели уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ о хулиганстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерка из Тосно доверилась лжепрокурору и перевела ему почти 300 тысяч рублей.