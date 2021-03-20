Пенсионерка из Тосно доверилась лжепрокурору и перевела ему почти 300 тысяч рублей

Женщина стала жертвой мошенника, которого сейчас разыскивает полиция.

В Ленинградской области разыскивают мошенника, который обманным путем добился перевода денег от пенсионерки. Об этом сегодня, 20 марта, пишет 47news, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Все случилось с жительницей Тосненского района. Ей 19 марта позвонил мужчина, представившийся прокурором. Он заверил, что пенсионерка может рассчитывать на компенсацию за некачественный товар, но сначала ей нужно перевести 290 тысяч рублей.

Женщина поверила в слова мошенника и оформила транзакцию на указанную сумму. Уже спустя время она поняла, что ее обманули и сразу обратилась в полицию. В отношении неизвестного возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали мошенников, которые выманивали у пенсионеров деньги, давя на жалость.