В Петербурге в ходе рейда сожгли 230 килограмм мяса, рыбы и молочной продукции

В Петербурге на Шлиссельбургском проспекте в двух магазинах обнаружена продукты, которые запрещены к ввозу в Россию. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора.

12 марта чиновники Управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками Прокуратуры и Пулковской Таможни провели рейд.

Они выявили нарушение по неисполнению Указа президента России «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

В результате проверки в двух магазинах, которые продают финские товары, на Шлиссельбургском проспекте, изъяли более 230 килограммов готовой молочной, мясной и рыбной продукции.

Отмечается, что на этикетках этих товаров оказались указаны предприятия-производители стран-членов Европейского союза.

В соответствии с указом вся изъятая продукция сожжена.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге очередная внезапная проверка прошла в ночь с 19 на 20 марта. В ходе рейда в одном из баров на улице Рубинштейна изъяли алкоголь без лицензии.