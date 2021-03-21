Предполагаемый убийца 17-летнего подростка задержан в Колпино

Предполагаемый убийца 17-летнего подростка задержан в Колпино
Преступник зарезал подростка ножом в поселке Понтонный. Фото: unsplash

Сотрудники полиции Колпинского района раскрыли убийство 17-летнего местного жителя. Преступник зарезал подростка ножом в поселке Понтонный.

По данным главного управления МВД по Петербургу, школьника убили в ходе драки в ночь на 21 марта на улице Александра Товпеко. В полночь в полицию позвонил подросток и сообщил о ножевом ранении.

Прибывшие на место стражи порядка нашли 17-летнего парня с ножевым ранением. Оппонент подростка вонзил нож в его сердце. Юноша погиб еще до приезда бригады медиков.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали преступника в Колпино. Им оказался 21-летний молодой человек. Против него открыли уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ об убийстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уголовное дело открыли против женщины, стрелявшей в пенсионерку у метро «Дыбенко».

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