Пробы льда с секретной военной базы США показали, что рост средней температуры на Земле вышел из-под контроля

Команда американских геологов заявила, что исследования проб льда, полученных на секретной военной базе США в Гренландии, подтвердили угрозу глобального потепления.

Ученые провели анализ льда, который добыли в 60-х годах прошлого столетия.

В результате было выяснено, что если гренландские ледники исчезнут, то уровень мирового океана вырастет на 6 метров.

Это значит, что многие прибрежные города будут затоплены.

При этом уточняется, что таяние ледяной шапки идет быстрее, чем считалось ранее.

Автор научной работы, отметил, что Гренландия гораздо более сильно ощущает природное потепление, чем предполагалось раньше.

Отмечается, что рост средней температуры на Земле уже превышает все естественные значения, он вышел из-под контроля.

В будущем это может привести к катастрофическим последствиям.

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